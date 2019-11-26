Албон рассчитывает сократить отставание от Ферстаппена благодаря тестам

Пилот «Ред Булл» Александер Албон считает, что ему по силам сократить отставание от Макса Ферстаппена после постсезонных и предсезонных тестов, лучше узнав машину.



«Я продолжаю находить в болиде области, с которыми мне нужно работать, чтобы чувствовать себя комфортнее за рулём. Я понимаю, что это зависит от различных факторов и требует много времени. Я с нетерпением жду постсезонных тестов в Абу-Даби и предсезонных тестов к следующему сезону. Не так просто сделать много изменений в настройках в ходе гоночного уик-энда, просто потому что у вас мало времени для того, чтобы экспериментировать с машиной.



Я думаю, что, как только я смогу атаковать в полную силу, я буду чувствовать себя комфортно и смогу улучшить время на круге. Думаю, что я должен просто продолжать делать то, что я делаю, до конца сезона, а затем и в следующем году», — приводит слова Александера Албона RaceFans.