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Албон рассчитывает сократить отставание от Ферстаппена благодаря тестам

Албон рассчитывает сократить отставание от Ферстаппена благодаря тестам
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон считает, что ему по силам сократить отставание от Макса Ферстаппена после постсезонных и предсезонных тестов, лучше узнав машину.

«Я продолжаю находить в болиде области, с которыми мне нужно работать, чтобы чувствовать себя комфортнее за рулём. Я понимаю, что это зависит от различных факторов и требует много времени. Я с нетерпением жду постсезонных тестов в Абу-Даби и предсезонных тестов к следующему сезону. Не так просто сделать много изменений в настройках в ходе гоночного уик-энда, просто потому что у вас мало времени для того, чтобы экспериментировать с машиной.

Я думаю, что, как только я смогу атаковать в полную силу, я буду чувствовать себя комфортно и смогу улучшить время на круге. Думаю, что я должен просто продолжать делать то, что я делаю, до конца сезона, а затем и в следующем году», — приводит слова Александера Албона RaceFans.

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