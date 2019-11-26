Уильямс: нынешний сезон лучше предыдущего

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс считает, что нынешний сезон складывается для команды лучше, чем предыдущий.



«Худшим для нас был прошлый год. Я понимаю, почему зрители считают, что нынешний сезон для нашей команды складывается хуже, но они не видят, что происходит за кулисами. В прошлом году у меня не было понимания, как выйти из сложившейся ситуации. Сейчас наше положение гораздо лучше. Наша работа по изменению концепции аэродинамической части работает, и я верю, что мы достигнем прогресса», — приводит слова Клэр Уильямс The Guardian.



В прошлом сезоне «Уильямс» занял десятую строчку в турнирной таблице, набрав 7 очков за сезон. В сезоне-2019 команда также находится на последней строчке, имея в активе одно очко, набранное Робертом Кубицей в дождевой гонке в Германии.