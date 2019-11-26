Хюлькенберг: у меня за плечами три запоминающихся сезона в «Рено»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби, который станет последним для него в составе «Рено» и, возможно, в Формуле-1.
«Мне нравится, что сезон завершается именно в Абу-Даби, там отличная инфраструктура. Это отличное место, чтобы отпраздновать финал напряжённого сезона. Команде нужно пятое место в Кубке конструкторов, нам есть за что побороться. Я готов справиться с поставленной задачей.
У меня за плечами три запоминающихся сезона в «Рено». У нас были успехи и неудачи, но мне очень понравилось здесь. Мы были несколько раз близки к успеху, я это запомню надолго. Хочется сказать спасибо всей команде, особенно моим инженерам и механикам за работу в 61 гонке. Впереди ещё один этап, и мы сделаем всё, чтобы показать максимум», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.
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