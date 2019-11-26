Феттель: первая и третья тренировки в Абу-Даби наименее полезны
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил низкую значимость первой и третьей тренировк в Абу-Даби.
«Помимо того что это последняя гонка сезона 2019 года, Гран-при Абу-Даби знаменует собой начало 2020 года во многих отношениях, причём большая часть команд будут пробовать идеи 2020 года на пятничных свободных заездах. Затем, как обычно, во вторник и среду будут тесты, когда мы сможем оценить шины на 2020 и 2021 годы.
Сосредоточение внимания на работе над болидом 2020 года не станет проблемой утром в пятницу и субботу, поскольку условия будут более жаркими, чем те, что будут в квалификации и гонке, так что первая и третья тренировки в Абу-Даби наименее полезны с точки зрения настроек», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPBlog.
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