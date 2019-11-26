Баттон на 17 часов застрял в пустыне на ралли-рейде «Баха 1000»

Чемпион мира Формулы-1 2009 года британский гонщик Дженсон Баттон не самым удачным образом провёл свой дебют на ралли-рейде «Баха 1000» в Мексике. Британский гонщик из-за поломки автомобиля вместе со штурманом провёл 17 часов в пустыне.



«На 378-м километре дистанции мы услышали стук, и машина перестала реагировать на поворот руля. Сломался дифференциал. Мы сломались в отдалённом месте от старта и финиша. В итоге мы провели там 17 часов.



Другие гонщики останавливались и в шутку просили нас протереть им фары. Хорошо, что у нас с собой были энергетические батончики. Мы развели костёр, но рядом были только прутики. Зато мы с Терри Мэденом рассказывали друг другу разные истории, которые заканчивались словами «это Баха». Я надолго запомню этот жизненный опыт», — цитирует Баттона GPBlog.