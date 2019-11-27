Сайнс: моя задача — шестое место в личном зачёте

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби.



«После прекрасного результата в Бразилии было здорово приехать на базу с кубком за третью позицию и разделить момент радости с командой. Хотелось бы завершить сезон на высочайшем уровне, в гонке в Абу-Даби мне есть за что побороться. Моя задача — шестое место в личном зачёте. Это будет сложно, но мы хорошо подготовились к предстоящей гонке.



Абу-Даби — прекрасное место для завершения сезона. Стартовать при дневном свете, а финишировать при искусственном освещении — интересно. Да, мы гарантировали себе четвёртое место в Кубке конструкторов, но я надеюсь, что мы наберём очки двумя машинами позитивно закончив сезон», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба команды.