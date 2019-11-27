Сайнс: моя задача — шестое место в личном зачёте

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби.
«После прекрасного результата в Бразилии было здорово приехать на базу с кубком за третью позицию и разделить момент радости с командой. Хотелось бы завершить сезон на высочайшем уровне, в гонке в Абу-Даби мне есть за что побороться. Моя задача — шестое место в личном зачёте. Это будет сложно, но мы хорошо подготовились к предстоящей гонке.
Абу-Даби — прекрасное место для завершения сезона. Стартовать при дневном свете, а финишировать при искусственном освещении — интересно. Да, мы гарантировали себе четвёртое место в Кубке конструкторов, но я надеюсь, что мы наберём очки двумя машинами позитивно закончив сезон», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба команды.
- 27 ноября 2019
-
01:02
- 26 ноября 2019
-
23:56
-
23:04
-
22:02
-
20:51
-
19:56
-
18:44
-
17:52
-
16:29
-
15:00
-
14:27
-
13:01
-
12:01
-
11:14
-
10:00
-
09:26
-
00:52
- 25 ноября 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:54
-
20:07
-
18:59
-
17:56
-
16:26
-
15:35
-
14:34
-
14:05
-
13:55
-
13:23
-
12:24
-
11:11
-
10:13
-
09:07
-
01:01