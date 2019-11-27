Хэмилтон объяснил, за счёт чего побеждает других гонщиков

Шестикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, за счёт чего ему удаётся превосходить соперников на трассе. По словам гонщика, одной из сильных его сторон является умение быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.
«Я всегда умел адаптироваться. Одна из моих сильных сторон, как мне кажется, в том, что я, вероятно, один из наиболее умелых гонщиков в плане адаптации.
Я готов работать в любых условиях и понять, как в них действовать. Такой подход работает, например, в дождевых гонках, потому что в этом случае необходимо действовать динамично, непрерывно менять стиль пилотирования. Кое-что я заимствую у других спортсменов, таких как Валентино Росси, Серена Уильямс, Тайгер Вудс», — цитирует Хэмилтона Tennis World USA.
- 27 ноября 2019
-
10:08
-
09:25
-
01:02
- 26 ноября 2019
-
23:56
-
23:04
-
22:02
-
20:51
-
19:56
-
18:44
-
17:52
-
16:29
-
15:00
-
14:27
-
13:01
-
12:01
-
11:14
-
10:00
-
09:26
-
00:52
- 25 ноября 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:54
-
20:07
-
18:59
-
17:56
-
16:26
-
15:35
-
14:34
-
14:05
-
13:55
-
13:23
-
12:24
-
11:11
-
10:13