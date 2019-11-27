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Хэмилтон объяснил, за счёт чего побеждает других гонщиков

Хэмилтон объяснил, за счёт чего побеждает других гонщиков
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, за счёт чего ему удаётся превосходить соперников на трассе. По словам гонщика, одной из сильных его сторон является умение быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

«Я всегда умел адаптироваться. Одна из моих сильных сторон, как мне кажется, в том, что я, вероятно, один из наиболее умелых гонщиков в плане адаптации.

Я готов работать в любых условиях и понять, как в них действовать. Такой подход работает, например, в дождевых гонках, потому что в этом случае необходимо действовать динамично, непрерывно менять стиль пилотирования. Кое-что я заимствую у других спортсменов, таких как Валентино Росси, Серена Уильямс, Тайгер Вудс», — цитирует Хэмилтона Tennis World USA.

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