Хэмилтон объяснил, за счёт чего побеждает других гонщиков

Шестикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, за счёт чего ему удаётся превосходить соперников на трассе. По словам гонщика, одной из сильных его сторон является умение быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

«Я всегда умел адаптироваться. Одна из моих сильных сторон, как мне кажется, в том, что я, вероятно, один из наиболее умелых гонщиков в плане адаптации.

Я готов работать в любых условиях и понять, как в них действовать. Такой подход работает, например, в дождевых гонках, потому что в этом случае необходимо действовать динамично, непрерывно менять стиль пилотирования. Кое-что я заимствую у других спортсменов, таких как Валентино Росси, Серена Уильямс, Тайгер Вудс», — цитирует Хэмилтона Tennis World USA.