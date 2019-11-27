Бинотто: второе место никогда не устроит «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто в преддверии Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа Формулы-1 в сезоне-2019, оценил выступления команды. «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», но опередив «Ред Булл».

«Разумеется, финиш на втором месте никогда не будет устраивать «Феррари». Мы ожидаем очень напряжённой зимы, когда необходимо будет консолидироваться. Наша цель — стать ещё сильнее, чтобы быть готовыми к вызовам, которые нас ожидают.

Первая половина сезона сложилась для нас не так, как мы хотели. Но стоит отметить то, как мы отреагировали на это после летнего перерыва. Мы выиграли три гонки подряд и завоевали шесть подряд поулов», — приводит слова Бинотто пресс-служба команды.

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