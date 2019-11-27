Абитебуль оценил вклад Хюлькенберга в прогресс «Рено»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль в преддверии Гран-при Абу-Даби, финального этапа сезона Формулы-1 2019 года, поблагодарил Нико Хюлькенберга за вклад в прогресс команды. Немецкий гонщик выступает за «Рено» с сезона-2017 и готовится к последней гонке в составе французского коллектива.

«Нико сыграл важнейшую роль в реструктуризации и прогрессе команды. Мы воспользовались его опытом и способностью добиваться серьёзных результатов. Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество завершилось наилучшим результатом из возможных», — приводит слова Абитебуля официальный сайт Формулы-1.

Лучшим результатом Хюлькенберга за три сезона в «Рено» стали два пятых места: на Гран-при Германии 2018 года и Гран-при Италии 2019 года.

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