Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Абитебуль оценил вклад Хюлькенберга в прогресс «Рено»

Абитебуль оценил вклад Хюлькенберга в прогресс «Рено»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль в преддверии Гран-при Абу-Даби, финального этапа сезона Формулы-1 2019 года, поблагодарил Нико Хюлькенберга за вклад в прогресс команды. Немецкий гонщик выступает за «Рено» с сезона-2017 и готовится к последней гонке в составе французского коллектива.

«Нико сыграл важнейшую роль в реструктуризации и прогрессе команды. Мы воспользовались его опытом и способностью добиваться серьёзных результатов. Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество завершилось наилучшим результатом из возможных», — приводит слова Абитебуля официальный сайт Формулы-1.

Лучшим результатом Хюлькенберга за три сезона в «Рено» стали два пятых места: на Гран-при Германии 2018 года и Гран-при Италии 2019 года.

Хюлькенберг признал нежелание уходить из Ф-1 навсегда
Хюлькенберг: мне платят за выступления, а это о чём-то да говорит
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019