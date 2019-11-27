У Карякина не хватало времени на сон из-за создания нового багги для «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин, победитель «Дакара» 2017 года в классе квадроциклов, рассказал, как проходит подготовка к очередному ралли-рейду, на котором он выступит на новом багги.

«Позади сложный месяц по сборке и доработке наших новых автомобилей для «Дакара»-2020. Работы закончены, и машины едут во Францию, где им предстоит пройти техпроверки и погрузку на паром до Саудовской Аравии.

Это был трудный месяц, часто на сон оставалось всего несколько часов, но в итоге наши новые багги, получившие в понедельник омологацию FIA, вместе с техничкой и пресс-каром отправляются во Францию, откуда уже поедут на «Дакар»-2020», — рассказал Карякин.

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