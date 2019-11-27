Хэмилтон объяснил, почему не хочет ухода Вольфа из «Мерседеса»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему ему не хотелось бы, чтобы руководитель команды Тото Вольф покинул свой пост.
Вольф не присутствовал на Гран-при Бразилии, и это первый случай с 2013 года, когда он пропустил этап Формулы-1. Под его руководством «Мерседес» не отдаёт соперникам ни одного титула начиная с сезона-2014, когда в Ф-1 вернулись турбомоторы.
«То, что уже построено, сохранится ещё на протяжении некоторого времени. Но когда приходит новый человек, он принимается всё делать по-своему, причём чаще всего неправильно.
Впрочем, команда — это не один человек. Это группа сотрудников. Они не собираются уходить и по-прежнему в состоянии выполнять свою работу. Это важно для меня», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до сезона-2020 включительно.
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