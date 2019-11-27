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Хэмилтон объяснил, почему не хочет ухода Вольфа из «Мерседеса»

Хэмилтон объяснил, почему не хочет ухода Вольфа из «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему ему не хотелось бы, чтобы руководитель команды Тото Вольф покинул свой пост.

Вольф не присутствовал на Гран-при Бразилии, и это первый случай с 2013 года, когда он пропустил этап Формулы-1. Под его руководством «Мерседес» не отдаёт соперникам ни одного титула начиная с сезона-2014, когда в Ф-1 вернулись турбомоторы.

«То, что уже построено, сохранится ещё на протяжении некоторого времени. Но когда приходит новый человек, он принимается всё делать по-своему, причём чаще всего неправильно.

Впрочем, команда — это не один человек. Это группа сотрудников. Они не собираются уходить и по-прежнему в состоянии выполнять свою работу. Это важно для меня», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до сезона-2020 включительно.

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