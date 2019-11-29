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Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 29 ноября, на стационарном автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби состоятся пятничные тренировки 21-го этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.

Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1

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