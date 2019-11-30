Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 30 ноября, на стационарном автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби состоится третья свободная практика 21-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Абу-Даби. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уже гарантировавший себе чемпионское звание. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Онлайн-трансляция третьей практики
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