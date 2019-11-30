Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 30 ноября, состоится квалификация 21-го этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Этап принимает стационарный автодром «Яс Марина» в Абу-Даби. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уже гарантировавший себе чемпионское звание. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Онлайн-трансляция квалификации