Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 1 декабря, на стационарном автодроме «Яс-Марина» в Абу-Даби состоится гонка двадцать первого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уже гарантировавший себе чемпионское звание. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает четырнадцатое место.



Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Онлайн-трансляция гонки