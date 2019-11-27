В «Мерседесе» заявили о цели победить в Абу-Даби после провала в Бразилии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его подопечные нацелены на победу в Абу-Даби после неудачного выступления на Гран-при Бразилии, где Льюис Хэмилтон финишировал третьим, но из-за штрафа за контакт с машиной Александера Албона («Ред Булл») опустился на седьмое место в протоколе, а Валттери Боттас сошёл из-за отказа мотора.

«Слабые результаты в Бразилии означают, что нам есть что доказывать в Абу-Даби. В предыдущие сезоны мы хорошо выступали на «Яс-Марине». Мы сделаем всё, чтобы эта тенденция продолжилась. Эта гонка станет последней возможностью одержать победу на машине W10», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Гран-при Абу-Даби пройдёт в ближайшие выходные, с 29 ноября по 1 декабря.