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Хорнер: у Албона очень большой потенциал

Хорнер: у Албона очень большой потенциал
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о пилотах австрийской команды — Максе Ферстаппене и Александере Албоне.

«Я думаю, что Ферстаппен в конце сезона окончательно показал себя как лидера команды. Он проделал огромную работу, взяв на себя эту ответственность и провёл несколько феноменальных гонок в этом году. Он активно помогает развитию болида, а его отзывы о машине отличаются исключительным качеством. Он, без сомнения, будущий чемпион мира.

Албон? Он отлично подошёл к нашей кухне. Он здорово выглядит на фоне Макса и предоставляет полезные данные. Нам нужно дать ему время, поскольку это его первый сезон в Формуле-1, но, безусловно, он с каждой гонкой даёт команде всё больше и больше. Он провёл сильный дебютный сезон. Он хорошо себя зарекомендовал, отлично отработал в команде, произведя на всех отличное впечатление.

Он очень перспективный пилот и отлично справляется со своей работой, а его потенциал выглядит очень большим», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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