Хорнер: у Албона очень большой потенциал

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о пилотах австрийской команды — Максе Ферстаппене и Александере Албоне.
«Я думаю, что Ферстаппен в конце сезона окончательно показал себя как лидера команды. Он проделал огромную работу, взяв на себя эту ответственность и провёл несколько феноменальных гонок в этом году. Он активно помогает развитию болида, а его отзывы о машине отличаются исключительным качеством. Он, без сомнения, будущий чемпион мира.
Албон? Он отлично подошёл к нашей кухне. Он здорово выглядит на фоне Макса и предоставляет полезные данные. Нам нужно дать ему время, поскольку это его первый сезон в Формуле-1, но, безусловно, он с каждой гонкой даёт команде всё больше и больше. Он провёл сильный дебютный сезон. Он хорошо себя зарекомендовал, отлично отработал в команде, произведя на всех отличное впечатление.
Он очень перспективный пилот и отлично справляется со своей работой, а его потенциал выглядит очень большим», — приводит слова Хорнера RaceFans.
- 27 ноября 2019
-
18:04
-
17:34
-
16:08
-
15:19
-
14:34
-
13:41
-
12:08
-
12:01
-
11:27
-
10:08
-
09:25
-
01:02
- 26 ноября 2019
-
23:56
-
23:04
-
22:02
-
20:51
-
19:56
-
18:44
-
17:52
-
16:29
-
15:00
-
14:27
-
13:01
-
12:01
-
11:14
-
10:00
-
09:26
-
00:52
- 25 ноября 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:54
-
20:07
-
18:59
-
17:56