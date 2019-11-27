Бинотто назвал Леклера и Феттеля командными игроками и хорошими напарниками

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что подробно обсудил ситуацию на Гран-при Бразилии со своими гонщиками — Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером. Немец и монегаск столкнулись в гонке, когда боролись за четвёртую позицию.



«Да, мы всё с ними обсудили и прояснили. И сразу после гонки, и на неделе после Бразилии. Мы обсуждали всё втроём и поодиночке. Они понимают, что случившееся неприемлемо. Мы знаем, как двигаться дальше.



Я думаю, что они хорошие партнёры по команде, потому что оба очень быстры, хорошие командные игроки. Шарль и Себастьян — отличное сочетание молодого и талантливого гонщика с одной стороны и чемпиона мира с огромным опытом с другой.



С ними было много весёлых историй — отчасти из-за того, что, по правде, им весело вместе. У них очень хорошие, гармоничные отношения. Наверное, это отличается от того, что вы могли читать в прессе или думать сами. Вы могли думать, что у них конфликт на трассе, но это не так. Например, я помню, как после противоречий в России мы втроём вместе сидели в ресторане в Японии и веселились. Они даже схватили телефоны друг друга, чтобы посмотреть, какие у кого фотографии. Так что с ними всегда весело. Хорошо, что они наслаждаются компанией друг друга», — рассказал Бинотто, отвечая на вопросы болельщиков «Феррари».