Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто назвал Леклера и Феттеля командными игроками и хорошими напарниками

Бинотто назвал Леклера и Феттеля командными игроками и хорошими напарниками
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что подробно обсудил ситуацию на Гран-при Бразилии со своими гонщиками — Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером. Немец и монегаск столкнулись в гонке, когда боролись за четвёртую позицию.

«Да, мы всё с ними обсудили и прояснили. И сразу после гонки, и на неделе после Бразилии. Мы обсуждали всё втроём и поодиночке. Они понимают, что случившееся неприемлемо. Мы знаем, как двигаться дальше.

Я думаю, что они хорошие партнёры по команде, потому что оба очень быстры, хорошие командные игроки. Шарль и Себастьян — отличное сочетание молодого и талантливого гонщика с одной стороны и чемпиона мира с огромным опытом с другой.

С ними было много весёлых историй — отчасти из-за того, что, по правде, им весело вместе. У них очень хорошие, гармоничные отношения. Наверное, это отличается от того, что вы могли читать в прессе или думать сами. Вы могли думать, что у них конфликт на трассе, но это не так. Например, я помню, как после противоречий в России мы втроём вместе сидели в ресторане в Японии и веселились. Они даже схватили телефоны друг друга, чтобы посмотреть, какие у кого фотографии. Так что с ними всегда весело. Хорошо, что они наслаждаются компанией друг друга», — рассказал Бинотто, отвечая на вопросы болельщиков «Феррари».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019