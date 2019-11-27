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Бинотто пообещал, что болид «Феррари» 2020 года прибавит во всех областях

Бинотто пообещал, что болид «Феррари» 2020 года прибавит во всех областях
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о работе над болидом на следующий сезон, отметив, что пока рано делать какие-либо прогнозы.

«Болид на сезон 2020 года выглядит хорошо, но пока крайне рано судить о скорости новой машины. Мы знаем силу наших соперников, они тоже построят хорошие болиды. Только в начале сезона станет известно, насколько мы хорошо поработали.

Мы знаем о наших слабых местах и пытаемся их устранить, чтобы в дальнейшем добиться прогресса. Новый болид станет лучше, но рано давать оценку. Новинка должна прибавить во всех областях, как в силовой установке, так и в шасси и аэродинамике. Всей команде нужно прибавить, и у нас есть необходимые для этого ресурсы», — рассказал Бинотто, отвечая на вопросы болельщиков «Феррари».

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