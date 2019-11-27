Бинотто пообещал, что болид «Феррари» 2020 года прибавит во всех областях

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о работе над болидом на следующий сезон, отметив, что пока рано делать какие-либо прогнозы.
«Болид на сезон 2020 года выглядит хорошо, но пока крайне рано судить о скорости новой машины. Мы знаем силу наших соперников, они тоже построят хорошие болиды. Только в начале сезона станет известно, насколько мы хорошо поработали.
Мы знаем о наших слабых местах и пытаемся их устранить, чтобы в дальнейшем добиться прогресса. Новый болид станет лучше, но рано давать оценку. Новинка должна прибавить во всех областях, как в силовой установке, так и в шасси и аэродинамике. Всей команде нужно прибавить, и у нас есть необходимые для этого ресурсы», — рассказал Бинотто, отвечая на вопросы болельщиков «Феррари».
- 27 ноября 2019
-
19:51
-
18:57
-
18:04
-
17:34
-
16:08
-
15:19
-
14:34
-
13:41
-
12:08
-
12:01
-
11:27
-
10:08
-
09:25
-
01:02
- 26 ноября 2019
-
23:56
-
23:04
-
22:02
-
20:51
-
19:56
-
18:44
-
17:52
-
16:29
-
15:00
-
14:27
-
13:01
-
12:01
-
11:14
-
10:00
-
09:26
-
00:52
- 25 ноября 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:54
-
20:07