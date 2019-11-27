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Риккардо: создание трофеев стоит отдать местным жителям, а не спонсорам

Риккардо: создание трофеев стоит отдать местным жителям, а не спонсорам
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поддержал слова Себастьяна Феттеля о том, что трофеи за победы и подиумы должны стать более интересными и отражать культуру страны, в которой проходит этап.

«Победа — в любом случае победа, и обычно ты не слишком переживаешь по поводу того, как именно выглядит трофей. Я победитель, и моё достижение гораздо важнее, чем то, что мне за это дадут. Но думаю, что через 10 лет будет намного приятнее увидеть в своём кабинете что-то необычное, более интересное, чем звезда от спонсора, как и сказал Феттель.

В Мексике стилизованная бутылка текилы, которую получил каждый из нас, оказалась настоящим произведением искусства. Она была расписана вручную. Я вижу, что она собой представляет, я чувствую мексиканскую культуру, и если бы создание трофеев оставили местным жителям, а не спонсорам, трофеи были бы удивительные. Думаю, что каждому хочется, чтобы трофеи были чем-то более особенным, чем спонсорские значки. Они должны быть круче.

Думаю, что GPDA нужно заняться этим вопросом», — приводит слова Риккардо RaceFans.

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