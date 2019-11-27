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В «Хаасе» рассчитывают получить ответ Кубицы в ближайшую неделю

В «Хаасе» рассчитывают получить ответ Кубицы в ближайшую неделю
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как продвигаются переговоры с Робертом Кубицей о месте третьего пилота команды на следующий сезон.

«Никто в паддоке не знает, что будет здесь в 2021 году, так что везде примерно одни комментарии. Мы пока не подписали контракты на сезон 2021 года, но мы не можем думать о том, что будет через два года. Потом мы уже не сможем вернуть это время.

Кубица? В последние две недели ничего не случилось, так что надеемся получить ответ в течение следующей недели. Сейчас всё зависит от Роберта, он должен решить, чего именно он хочет. Ждём и не торопим его. Это очень важное решение, так что мы должны отнестись к нему с уважением», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPToday.

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