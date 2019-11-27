Ферстаппен признался, что в случае борьбы за титул стал бы меньше рисковать
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что в случае борьбы за чемпионство он бы стал меньше рисковать.
«Важно понимать, когда следует рисковать. Разумеется, всегда есть уважение к сопернику. Нужно понимать, когда рисковать, а когда нет. У каждого своё мнение. Со своей стороны я просто концентрируюсь на том, что я должен сделать, и выполняю это на трассе Для меня это самое главное.
Было бы гораздо лучше иметь больше пилотов и больше команд, которые ведут борьбу за титул. Это не в моей власти, я не могу это контролировать, но это было бы лучше для спорта в целом. Если посмотреть на этап в Мексике, то он гораздо более популярен. Приятно видеть это», — приводит слова Макса Ферстаппена GPToday.
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