Албон рассказал о сообщении от Хэмилтона после аварии в Бразилии

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон сообщил, что Льюис Хэмилтон отправил ему сообщение после Гран-при Бразилии. На финальных кругах гонки Формулы-1 в Сан-Паулу Хэмилтон спровоцировал контакт с машиной Албона и лишил того шанса побороться за второе место.
Албон рассказал, что после гонки Хэмилтон не стал отмалчиваться, а отправил ему сообщение с извинениями.
«В тот уик-энд случилось много позитивного. Авария стала негативным моментом, но вообще, это был хороший гоночный уик-энд, если оценивать ситуацию в целом.
Жаль, что так вышло, но шансы у меня ещё появятся. Льюис правильно повёл себя в той ситуации: он отправил мне сообщение с извинениями», — приводит слова Албона GPblog.
Гран-при Абу-Даби, финальный этап сезона Ф-1, пройдёт с 29 ноября по 1 декабря.
- 28 ноября 2019
-
09:00
-
00:51
- 27 ноября 2019
-
23:03
-
21:58
-
21:06
-
19:51
-
18:57
-
18:04
-
17:34
-
16:08
-
15:19
-
14:34
-
13:41
-
12:08
-
12:01
-
11:27
-
10:08
-
09:25
-
01:02
- 26 ноября 2019
-
23:56
-
23:04
-
22:02
-
20:51
-
19:56
-
18:44
-
17:52
-
16:29
-
15:00
-
14:27
-
13:01
-
12:01
-
11:14
-
10:00
-
09:26
-
00:52