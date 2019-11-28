Албон рассказал о сообщении от Хэмилтона после аварии в Бразилии

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон сообщил, что Льюис Хэмилтон отправил ему сообщение после Гран-при Бразилии. На финальных кругах гонки Формулы-1 в Сан-Паулу Хэмилтон спровоцировал контакт с машиной Албона и лишил того шанса побороться за второе место.

Албон рассказал, что после гонки Хэмилтон не стал отмалчиваться, а отправил ему сообщение с извинениями.

«В тот уик-энд случилось много позитивного. Авария стала негативным моментом, но вообще, это был хороший гоночный уик-энд, если оценивать ситуацию в целом.

Жаль, что так вышло, но шансы у меня ещё появятся. Льюис правильно повёл себя в той ситуации: он отправил мне сообщение с извинениями», — приводит слова Албона GPblog.

Гран-при Абу-Даби, финальный этап сезона Ф-1, пройдёт с 29 ноября по 1 декабря.