Латифи прокомментировал подписание контракта с «Уильямсом»

Канадский гонщик Николас Латифи отреагировал на официальное объявление о контракте с «Уильямсом» на сезон-2020. Латифи, который сезон-2019 проводит в статусе резервного гонщика команды, станет напарником Джорджа Расселла вместо Роберта Кубицы.

«Очень рад стать призовым пилотом в сезоне-2020. Мне очень понравилось работать с командой в этом году, помогая ей разрабатывать машину и поддерживая её как на автодроме, так и на базе.

С нетерпением ожидаю возможности продолжить это путешествие вместе с командой. Я уже предвкушаю дебют на Гран-при Австралии в 2020 году», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».

В 2019 году Латифи выступает в Формуле-2. За один этап до окончания сезона канадец уже не имеет шансов на титул, но занимает второе место в личном зачёте. Ранее он выступал в Формуле-Рено и в европейской Формуле-3.