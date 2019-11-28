Боттас получит новый мотор в Абу-Даби и потеряет позиции на решётке
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас получит новую силовую установку на Гран-при Абу-Даби и потеряет позиции на стартовой решётке финального этапа сезона Формулы-1, сообщает журналист Эндрю Бенсон в своём «твиттере».
Боттас сошёл на Гран-при Бразилии из-за отказа двигателя, и ему понадобился новый мотор, уже четвёртый в сезоне. Сколько именно позиций на старте потеряет финн, не уточняется, однако предполагается, что он начнёт гонку с конца решётки.
За один этап до окончания сезона 30-летний Боттас занимает второе место в личном зачёте, с которого уже не сдвинется.
Соглашение Боттаса с «Мерседесом» рассчитано до сезона-2020 включительно.
Ранее Даниэль Риккардо из «Рено» дал Боттасу шуточный совет, как победить Льюиса Хэмилтона.
«Накорми его стейком». Риккардо объяснил Боттасу, как победить Хэмилтона
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