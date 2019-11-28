Составы команд Формулы-1 на сезон-2020: кто где поедет
«Чемпионат» в последний раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2020. Она включала в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.
В последней версии учтено подтверждение контракта между британской командой Формулы-1 «Уильямс» и канадским гонщиком иранского происхождения Николасом Латифи. Контракт между «Уильямсом» и Латифи закрыл последнюю вакансию боевого пилота Формулы-1 на 2020 год.
Закрыта последняя вакансия! Составы команд Формулы-1 на 2020 год
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.
Если у вас не грузится таблица, вы можете посмотреть её по ссылке:
Составы команд Формулы-1 на 2020 год.
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