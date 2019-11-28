Феттель в третий раз стал отцом, и его освободили от общения с прессой

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, у которого родился третий ребёнок, не пообщается с журналистами сегодня, 28 ноября. Немецкий пилот должен был стать одним из участников традиционной официальной пресс-конференции ФИА перед Гран-при Абу-Даби, однако ввиду особых обстоятельств его освободили от общения с прессой, сообщает Auto Bild.

Пресс-конференцию посетят напарник Феттеля Шарль Леклер, Кевин Магнуссен («Хаас»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Кими Райкконен («Альфа Ромео»), Карлос Сайнс («Макларен»), Пьер Гасли и Даниил Квят (оба — «Торо Россо»).

За один этап до окончания сезона на счету Феттеля, который занимает пятое место в личном зачёте, 230 очков. Он на 19 очков отстаёт от Леклера и, в отличие от напарника, уже потерял шансы на третье место в личном зачёте.