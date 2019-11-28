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Россиянин Шварцман перейдёт в Формулу-2, его напарником станет Мик Шумахер

Россиянин Шварцман перейдёт в Формулу-2, его напарником станет Мик Шумахер
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Роберт Шварцман, который в сезоне-2019 стал чемпионом Формулы-3, в 2020 году будет выступать в Формуле-2 в составе команды «Према», где его напарником станет Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. 20-летний Шварцман выступает при поддержке SMP Racing.

«Роберт сделал новый шаг в своей карьере, теперь он пилот чемпионата Формулы-2. Это новый вызов для талантливого спортсмена, и мы в SMP Racing уверены, что он справится с ним.

В прошедшем сезоне Роберт 10 раз поднимался на подиум, одержав три победы и завоевав чемпионский титул в Формуле-3. Он целеустремлённый, трудолюбивый и по-хорошему жадный до побед. Желаем ему больших успехов в предстоящем сезоне», — цитирует основателя и руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга пресс-служба команды.

Шварцман заявил о намерении стать чемпионом Формулы-2 с первой попытки
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