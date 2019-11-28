Боттас развёлся на четвёртом году брака

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас объявил о разводе с женой Эмилией.

«Увы, должен сказать, что наш брак с Эмилией подошёл к концу. Наши пути разошлись по причине вызовов в моей карьере и жизненных обстоятельств. Мы посчитали, что так будет лучше для нас обоих, и расстались друзьями.

Я всегда буду благодарен ей за всё то, чем она жертвовала ради меня, за её поддержку на протяжении многих лет и за опыт, который приобрели мы вместе. Верю, все вы проявите уважение к нашей частной жизни в свете этого дела», — объявил Боттас в своём «твиттере».

30-летний Валттери и 27-летняя Эмилия, которая выступала на Олимпиаде в составе сборной Финляндии по плаванию, поженились в сентябре 2016 года. Они встречались с 2010 года.