Боттас развёлся на четвёртом году брака
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас объявил о разводе с женой Эмилией.
«Увы, должен сказать, что наш брак с Эмилией подошёл к концу. Наши пути разошлись по причине вызовов в моей карьере и жизненных обстоятельств. Мы посчитали, что так будет лучше для нас обоих, и расстались друзьями.
Я всегда буду благодарен ей за всё то, чем она жертвовала ради меня, за её поддержку на протяжении многих лет и за опыт, который приобрели мы вместе. Верю, все вы проявите уважение к нашей частной жизни в свете этого дела», — объявил Боттас в своём «твиттере».
30-летний Валттери и 27-летняя Эмилия, которая выступала на Олимпиаде в составе сборной Финляндии по плаванию, поженились в сентябре 2016 года. Они встречались с 2010 года.
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