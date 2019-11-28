Новичок Норрис сомневался в собственных навыках перед началом сезона-2019

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который заканчивает дебютный сезон в Формуле-1, изначально сомневался, что ему удастся показывать нужную скорость, особенно в сравнении с напарником Карлосом Сайнсом, который выступает в Ф-1 с 2015 года.
«В начале сезона у меня не было достаточной уверенности в себе. Я не знал, как мне вообще себя вести. Рад, что мне удалось доказать самому себе, что я ошибался. Мне удалось проделать хорошую работу и стать более уверенным в своих силах.
Я сомневался, окажусь ли достаточно хорош. Не знал, буду ли достаточно быстр в сравнении с гонщиком, у которого за плечами было четыре сезона в Ф-1. Я просто не верил в себя как следует», — приводит слова Норриса GPToday.
За один этап до окончания сезона на счету Норриса, который занимает 11-е место в личном зачёте, 45 очков. У Сайнса, располагающегося на седьмой строчке, 95 очков.
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