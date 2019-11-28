Алези станет напарником Маркелова, вице-чемпион Ф-3 Армстронг поедет за «АРТ»

Команды Формулы-2 продолжают объявлять о контрактах на сезон-2020. Ранее итальянская команда «Према» объявила, что новым напарником Мика Шумахера в 2020 году станет его коллега по Академии «Феррари» Роберт Шварцман. Теперь стало известно, что ещё один член Академии «Феррари» Маркус Армстронг также будет выступать в Формуле-2 — в составе команды «АРТ». В 2019 году Армстронг стал вице-чемпионом Формулы-3, уступив первое место Шварцману.



Ещё один подопечный «Феррари» Каллум Айлотт, в сезоне-2019 дебютировавший в Ф-2, сменит «Заубер Джуниор» на «Виртуози».



Между тем полностью свой состав сформировала команда HWA, приходящая на смену «Ардену». Напарником россиянина Артёма Маркелова в сезоне-2020 станет Джулиано Алези.

Россиянин Шварцман перейдёт в Формулу-2, его напарником станет Мик Шумахер