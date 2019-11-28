Кубица уже принял решение о будущем и намекнул на переход в DTM

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица рассказал, что уже определился с тем, где будет выступать в сезоне-2020. Поляк намекнул, что, скорее всего, перейдёт в DTM. При этом не исключён вариант, при котором он будет совмещать выступления в этом чемпионате с работой в одной из команд Ф-1 в должности резервного гонщика.

«Решение с моей стороны принято. Но не хотел бы сейчас вдаваться в детали, вопрос сложный. Всё должно уладиться довольно скоро.

Моя гоночная программа на сто процентов зависит от меня. А вот моя роль в Ф-1 — от спонсора. Они хотели бы, чтобы я остался в Формуле-1.

Мне нужен большой вызов. DTM, а именно там я буду выступать с наибольшей долей вероятности, — самый сложный чемпионат в Европе, если не считать Ф-1», — приводит слова Кубицы RaceFans.



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