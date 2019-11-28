Марко рассказал, как поужинал с Ферстаппеном и обсудил его контракт

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о ситуации с контрактом Макса Ферстаппена. Соглашение Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитано до сезона-2020 включительно, но в команде рассчитывают, что голландец останется в коллективе и в 2021 году.
Вчера, 27 ноября, стало известно, что «Хонда» будет поставлять моторы «Ред Булл» как минимум до 2021 года включительно, что в теории должно помочь убедить Ферстаппена остаться в команде.
«Мы поужинали в Бразилии (в ходе гоночного уик-энда. — Прим. «Чемпионата»), и, скажем так, всё прошло в позитивном ключе, притом что тогда мы ещё не знали, что «Хонда» останется с нами в 2021-м.
После Гран-при Абу-Даби мы ещё раз сядем за стол переговоров. Думаю, у нас хорошие шансы удержать Макса после 2020-го. Не секрет, что мы хотим, чтобы он остался», — цитирует Марко GrandPX.news.
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