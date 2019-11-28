Итальянские власти готовы перенести Гран-при с «Монцы» на трассу в Муджелло

Глава регионального совета Тосканы Эудженио Джани считает, что Гран-при Италии может перебраться с «Монцы» на автодром в Муджелло.



«Шансы довольно высоки. «Феррари» владеет этим автодромом, и им придётся делать большие инвестиции, чтобы проводить там этап. Кроме этого мы пока не знаем, удастся ли «Монце» перестроить трассу в ближайшие пять лет и адаптировать её к действующим потребностям. Сейчас Муджелло является достойной альтернативой», — приводит слова Эудженио Джани La Gazzetta dello Sport.



Действующий контракт «Монцы» с Формулой-1 действует до 2024 года, ранее ходили слухи, что организаторы испытывают финансовые проблемы, однако соглашение с Liberty Media было продлено в 2019 году на пять лет.