Квят: я доволен сезоном. В этом году я был лучше, чем в прошлые годы выступлений

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался, что он доволен тем, как сложился сезон 2019 года.
«Я чувствую себя довольным. Если честно, то я назвал бы этот год одним из лучших для меня в Формуле-1, так что я счастлив. Некоторые гонки идут так, как должны, некоторые — не так, но такова судьба тех, кто находится в средней группе. Это сложно, и одна ошибка может стоить очень дорого.
Как в Бразилии, к примеру, я упустил хороший шанс, но я рад, что им воспользовался Пьер Гасли, набравший хорошие очки для команды. Это часть спорта. Думаю, что в этом году я был лучше, чем в прошлые годы выступлений. Для команды это был очень сильный сезон, пожалуй, лучший в истории. Здорово, что у нас есть возможность бороться за высокие места в Кубке конструкторов. Я рад быть частью этого и ощущать атмосферу в команде», — приводит слова Даниила Квята RaceFans.
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