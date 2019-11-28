ФИА не планирует лишать Россию Гран-при Формулы-1 из-за допинг-скандала

Ответственный секретарь Российской автомобильной федерации Светлана Шахова заявила, что проведение российского этапа Формулы-1 не окажется под угрозой из-за возможных санкций со стороны ВАДА и МОК.
«Международная федерация по любому виду спорта сама принимает решение, насколько она будет придерживаться указаний и всего остального. Понятно, что все «олимпийцы» идут строем. А вот неолимпийские виды спорта – здесь каждый решает для себя. На текущий момент подобные вопросы ФИА не поднимает. Уже пришли повестки декабрьских заседаний – в материалах ничего подобного нет. Поэтому я думаю, что автоспорта эта история всё-таки не коснётся.
Важный момент: в автоспорте нет как таковых сборных, выступающих под каким-либо флагом. Выступают отдельные спортсмены, чьё спортивное гражданство определяется их лицензией. Думаю, к счастью, ещё какое-то время на нас не будут обращать внимание. Мы слишком мелкая цель для этой серьёзной организации с большим аппетитом.
Понятно, что при любой подобной ситуации найдутся желающие, которые попробуют поймать рыбку в мутной воде. Когда ещё в 2014 году начиналась история с санкциями и стоял на кону первый Гран-при России Формулы-1, Жан Тодт достаточно чётко сформулировал мнение всей Международной федерации, что спорт вне политики. С учётом того что за РАФ и российскими спортсменами нет негативного шлейфа в автоспорте, нет никаких крупных нарушений и каких-либо допинговых скандалов, то в данной ситуации российский автоспорт так же чист, как автоспорт во всех остальных странах», — сказала Шахова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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