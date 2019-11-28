Хэмилтон из-за развода Боттаса вспомнил о разрыве с Шерзингер

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что спортсменам крайне сложно построить личную жизнь, и сообщил, что спорт стал для него ключевым фактором при разрыве с известной певицей и фотомоделью Николь Шерзингер. Так британец отреагировал на новость о том, что его напарник Валттери Боттас расстался с супругой.

«Для большинства спортсменов всё проходит примерно одинаково. Могут быть отличия, мы очень много путешествуем, и это занимает уйму времени. Вероятно, это добавляет сложности в отношения, особенно когда всё и без того не совсем гладко.

Каждый спортсмен, пытающийся найти правильный баланс между карьерой и личной жизнью, справляется с этой задачей по-разному. Но я считаю, что при этом в любом случае сложно следовать своей цели и быть настолько конкурентоспособным, насколько возможно», — приводит слова пилота Mirror.