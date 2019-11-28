Хэмилтон из-за развода Боттаса вспомнил о разрыве с Шерзингер

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что спортсменам крайне сложно построить личную жизнь, и сообщил, что спорт стал для него ключевым фактором при разрыве с известной певицей и фотомоделью Николь Шерзингер. Так британец отреагировал на новость о том, что его напарник Валттери Боттас расстался с супругой.
«Для большинства спортсменов всё проходит примерно одинаково. Могут быть отличия, мы очень много путешествуем, и это занимает уйму времени. Вероятно, это добавляет сложности в отношения, особенно когда всё и без того не совсем гладко.
Каждый спортсмен, пытающийся найти правильный баланс между карьерой и личной жизнью, справляется с этой задачей по-разному. Но я считаю, что при этом в любом случае сложно следовать своей цели и быть настолько конкурентоспособным, насколько возможно», — приводит слова пилота Mirror.
- 28 ноября 2019
-
22:59
-
21:55
-
20:46
-
19:55
-
19:16
-
17:53
-
16:41
-
16:25
-
15:06
-
14:23
-
14:02
-
13:43
-
13:31
-
13:02
-
12:57
-
12:35
-
11:57
-
11:50
-
11:35
-
10:29
-
10:23
-
10:13
-
09:00
-
00:51
- 27 ноября 2019
-
23:03
-
21:58
-
21:06
-
19:51
-
18:57
-
18:04
-
17:34
-
16:08
-
15:19
-
14:34
-
13:41