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Монтойя не намерен бороться за «Тройную корону»

Монтойя не намерен бороться за «Тройную корону»
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя признался, что в его планы не входит участие в гонке «24 часа Ле-Мана».

«WEC очень отличается от серии IMSA. Если бы я захотел поучаствовать в гонке „24 часа Ле-Мана", мне бы пришлось провести в WEC весь сезон, а для меня это просто невозможно. Жаль, что в WEC на постоянной основе участвует три пилота, а не два. Это также забирает время у пилотов. Я очень доволен в серии IMSA. В следующем сезоне буду участвовать в этом чемпионате с прежней командой и с прежними напарниками“, — приводит слова колумбийца Grandprix247.

Напомним, что в автоспорте существует так называемая «Тройная корона». Пилот становится её обладателем после побед в престижных гонках — Гран-при Монако Формулы-1, «500 миль Индианаполиса» и «24 часа Ле-Мана». Монтойя в прошлом побеждал в Монако и в Индианаполисе и для «Тройной короны» ему не хватает лишь успеха в Ле-Мане.

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