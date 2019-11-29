Хэмилтон оценил сезон «Мерседеса» на 6 баллов из 10, несмотря на титулы

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в преддверии Гран-при Абу-Даби рассказал, как оценивает сезон-2019 в исполнении команды.

Хэмилтон в третий раз подряд стал чемпионом мира и завоевал шестой титул, а «Мерседес» в шестой раз подряд взял Кубок конструкторов. Британский пилот выиграл 10 гонок, а ещё 4 победы на счету его напарника Валттери Боттаса.

«Я бы сказал, что команда выступила на 6 баллов из 10. Скажу так по той причине, что мы не лучшим образом выступили в нескольких гонках. Нам нужно сосредоточиться и стараться делать свою работу идеально.

Хотя да, в целом это был невероятный сезон. Мы как команда гордимся тем, чего нам удалось добиться», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Гран-при Абу-Даби, финальный этап сезона, пройдёт с 29 ноября по 1 декабря.

Хэмилтон рассказал, за счёт чего побеждает других гонщиков