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«Лучший момент — обратный рейс домой». Кубица — о работе в «Уильямсе»

«Лучший момент — обратный рейс домой». Кубица — о работе в «Уильямсе»
Авто / Формула-1 0

Польский гонщик Роберт Кубица, заканчивающий сезон Формулы-1 2019 года в составе «Уильямса», рассказал о негативных моментах сотрудничества с британским коллективом.

Кубица вернулся в Ф-1 в 2019 году после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года.

«Одним из самых больших разочарований для меня стало то, что мы использовали лишь около 10 % информации, которую я мог дать в отношении того, что можно изменить в машине», — приводит слова Кубицы GrandPX.news.

Поляка спросили, может ли он назвать лучший для себя момент в сезоне.

«Он ещё впереди. Обратный рейс домой», — сказал Роберт.

Кубица принёс «Уильямсу» единственное очко в сезоне-2019, после того как финишировал 10-м в дождевой гонке в Германии.

Кубица уже принял решение о будущем и намекнул на переход в DTM
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