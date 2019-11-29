Фото: Хэмилтон выступает с номером 1 на машине в тренировке Гран-при Абу-Даби
Перед первой тренировкой Гран-при Абу-Даби, финального этапа сезона Формулы-1 2019 года, на автомобиль Льюиса Хэмилтона («Мерседес») нанесли номер 1, который имеет право (но не обязан) использовать только действующий чемпион мира.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном «твиттере» Формулы-1.
Напомним, ранее Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, рассказал, что предпочитает не использовать номер 1, а выступать под номером 44, поскольку использовал его ещё в детстве, когда выступал в картинге.
Первый титул в Ф-1 Хэмилтон завоевал ещё в 2008 году, когда выступал за «Макларен», а затем ещё пять раз стал сильнейшим в составе «Мерседеса»: в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.
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