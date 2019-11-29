Боттас — лучший в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят — 15-й

На автодроме «Яс-Марина» завершилась первая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучший результат показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, который более чем на полсекунды опередил Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Замкнул тройку напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, у которого в ходе сессии возникали проблемы с мотором.

Себастьян Феттель («Феррари»), показавший пятое время, разбил машину в конце тренировки.

Даниил Квят по итогам сессии стал 15-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 16-й результат.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.36,957

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,535

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,634

4. Александер Албон («Ред Булл») — +1,127

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,949

6. Ромен Грожан («Хаас») — +2,189

7. Шарль Леклер («Феррари») — +2,292

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,393

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,466

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,548

11. Ландо Норрис («Макларен») — +2,671

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,907

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,931

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,944

15. Даниил Квят («Торо Россо») — +3,012

16. Пьер Гасли («Торо Россо») — +3,444

17. Карлос Сайнс («Макларен») — +3,730

18. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,835

19. Даниэль Риккардо («Рено») — +3,893

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,405.