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Боттас — лучший в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят — 15-й

Боттас — лучший в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят — 15-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Яс-Марина» завершилась первая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучший результат показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, который более чем на полсекунды опередил Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Замкнул тройку напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, у которого в ходе сессии возникали проблемы с мотором.

Себастьян Феттель («Феррари»), показавший пятое время, разбил машину в конце тренировки.

Даниил Квят по итогам сессии стал 15-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 16-й результат.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.36,957
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,535
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,634
4. Александер Албон («Ред Булл») — +1,127
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,949
6. Ромен Грожан («Хаас») — +2,189
7. Шарль Леклер («Феррари») — +2,292
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,393
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,466
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,548
11. Ландо Норрис («Макларен») — +2,671
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,907
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,931
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,944
15. Даниил Квят («Торо Россо») — +3,012
16. Пьер Гасли («Торо Россо») — +3,444
17. Карлос Сайнс («Макларен») — +3,730
18. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,835
19. Даниэль Риккардо («Рено») — +3,893
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +4,405.

Формула-1 2019. Этап 21, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 1
29 ноября 2019, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
1:36.957
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.535
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.634
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