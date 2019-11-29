Боттас — лучший во второй практике Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый

На трассе «Яс Марина» завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, а тройку замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

Отметим, что Валттери Боттас ближе к концу сессии столкнулся с гонщиком «Хааса» Роменом Грожаном, но вскоре сумел вернуться на трассу.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят на второй тренировке показал девятый результат, его партнёр по команде Пьер Гасли стал 10-м.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.36,256

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,310

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,386

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,435

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,551

6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,032

7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,345

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,381

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,395

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,514

11. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,578

12. Ландо Норрис («Макларен») — +1,662

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,729

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,824

15. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,866

16. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,144

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,159

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,208

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,256

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,199.