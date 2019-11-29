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Боттас — лучший во второй практике Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый

Боттас — лучший во второй практике Гран-при Абу-Даби, Квят — девятый
Авто / Формула-1 0

На трассе «Яс Марина» завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, а тройку замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

Отметим, что Валттери Боттас ближе к концу сессии столкнулся с гонщиком «Хааса» Роменом Грожаном, но вскоре сумел вернуться на трассу.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят на второй тренировке показал девятый результат, его партнёр по команде Пьер Гасли стал 10-м.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.36,256
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,310
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,386
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,435
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,551
6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,032
7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,345
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,381
9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,395
10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,514
11. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,578
12. Ландо Норрис («Макларен») — +1,662
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,729
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,824
15. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,866
16. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,144
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,159
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,208
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,256
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,199.

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