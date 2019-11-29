Ферстаппен: нужно прибавить, чтобы победить «Мерседес»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что в целом доволен поведением своей машины в пятничных тренировках Гран-при Абу-Даби, тем не менее автомобилю пока не хватает темпа для равной борьбы с гонщиками «Мерседеса».

«Всё хорошо. Машина в целом неплоха, но я не могу сказать, что полностью доволен. Думаю, „Мерседес“ в этот уик-энд будет очень силён — есть определённые причины, по которым сегодня разрыв был довольно большим, но мы знаем, где можем прибавить. В целом всё идёт довольно неплохо, но необходимо добиться улучшений, чтобы победить „Мерседес“», — передаёт слова гонщика корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

По итогам двух сессий свободных заездов перед Гран-при Абу-Даби лучшее время осталось за Валттери Боттасом на «Мерседесе». Второе время показал Льюис Хэмилтон, а Макс Ферстаппен завершил день на пятой строчке, уступив лидеру чуть более полусекунды.