Ферстаппен: нужно прибавить, чтобы победить «Мерседес»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что в целом доволен поведением своей машины в пятничных тренировках Гран-при Абу-Даби, тем не менее автомобилю пока не хватает темпа для равной борьбы с гонщиками «Мерседеса».
«Всё хорошо. Машина в целом неплоха, но я не могу сказать, что полностью доволен. Думаю, „Мерседес“ в этот уик-энд будет очень силён — есть определённые причины, по которым сегодня разрыв был довольно большим, но мы знаем, где можем прибавить. В целом всё идёт довольно неплохо, но необходимо добиться улучшений, чтобы победить „Мерседес“», — передаёт слова гонщика корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
По итогам двух сессий свободных заездов перед Гран-при Абу-Даби лучшее время осталось за Валттери Боттасом на «Мерседесе». Второе время показал Льюис Хэмилтон, а Макс Ферстаппен завершил день на пятой строчке, уступив лидеру чуть более полусекунды.
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