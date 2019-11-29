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В «Феррари» счастливы, что Хэмилтон будет доступен в 2021 году

В «Феррари» счастливы, что Хэмилтон будет доступен в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о возможности перехода в «Скудерию» шестикратного чемпиона мира, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Функционер признался, что доступность британца на рынке пилотов в 2021 году радует итальянскую команду.

«Льюис — невероятный пилот, он фантастичен. Информация о том, что в 2021 году он будет доступен, делает нас счастливыми. Но, честно говоря, говорить о подобных решениях слишком рано. Мы довольны нынешним составом пилотов. Но, конечно, на определённом этапе следующего сезона мы начнём обсуждать состав пилотов и поймём, что нам нужно предпринимать», — заявил Бинотто на официальной пресс-конференции ФИА.

В нынешнем сезоне за «Феррари» выступают Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Немец и монегаск проводят первый совместный сезон и уже отметились рядом инцидентов.

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