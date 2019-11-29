Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans. Напомним, в 11-м повороте финн столкнулся с гонщиком «Хааса» Роменом Грожаном. Оба покинули трассу. Болид француза получил более серьёзные повреждения, в то время как Боттас позже даже успел вернуться на трек.
Стюарды приняли решение рассмотреть эпизод. Боттас признал вину в инциденте и в итоге был наказан предупреждением. Для него это первое подобное наказание в 2019 году. Напомним, что Гран-при Абу-Даби Валттери начнёт с конца стартовой решётки из-за замены силовой установки.
Боттас перед последней гонкой сезона занимает второе место в общем зачёте и не потеряет его при любых раскладах.
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