Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans. Напомним, в 11-м повороте финн столкнулся с гонщиком «Хааса» Роменом Грожаном. Оба покинули трассу. Болид француза получил более серьёзные повреждения, в то время как Боттас позже даже успел вернуться на трек.

Стюарды приняли решение рассмотреть эпизод. Боттас признал вину в инциденте и в итоге был наказан предупреждением. Для него это первое подобное наказание в 2019 году. Напомним, что Гран-при Абу-Даби Валттери начнёт с конца стартовой решётки из-за замены силовой установки.

Боттас перед последней гонкой сезона занимает второе место в общем зачёте и не потеряет его при любых раскладах.