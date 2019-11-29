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Камара выиграл квалификацию Ф-2 в Абу-Даби, Мазепин — 9-й, Маркелов — 14-й

Камара выиграл квалификацию Ф-2 в Абу-Даби, Мазепин — 9-й, Маркелов — 14-й
Авто / Младшие серии 0

Бразильский гонщик Сержио Сетте Камара выиграл заключительную квалификацию сезона-2019 Формулы-2 в рамках этапа в Абу-Даби на автодроме «Яс Марина». Вместе с ним с первого ряда стартует Каллум Айлотт.

Лучшим из российских участников чемпионата оказался Никита Мазепин, занявший девятое место. Артём Маркелов и Матевос Исаакян примут старт с 14-й и 15-й позиций.

Формула-2. Абу-Даби. Квалификация

1. Сержио Сетте Камара — 1:49.751
2. Каллум Айлотт — 1:49.840
3. Луи Делетраз — 1:49.931
4. Нобухару Мацусита — 1:50.157
5. Чжоу Гуаньюй — 1:50.190
6. Ник де Врис — 1:50.288
7. Николас Латифи — 1:50.303
8. Джек Эйткен — 1:50.520
9. Никита Мазепин — 1:50.618
10. Мик Шумахер — 1:50.652
...14. Артём Маркелов — 1:51.412
15. Матевос Исаакян — 1:51.522.

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