Камара выиграл квалификацию Ф-2 в Абу-Даби, Мазепин — 9-й, Маркелов — 14-й

Бразильский гонщик Сержио Сетте Камара выиграл заключительную квалификацию сезона-2019 Формулы-2 в рамках этапа в Абу-Даби на автодроме «Яс Марина». Вместе с ним с первого ряда стартует Каллум Айлотт.



Лучшим из российских участников чемпионата оказался Никита Мазепин, занявший девятое место. Артём Маркелов и Матевос Исаакян примут старт с 14-й и 15-й позиций.



Формула-2. Абу-Даби. Квалификация



1. Сержио Сетте Камара — 1:49.751

2. Каллум Айлотт — 1:49.840

3. Луи Делетраз — 1:49.931

4. Нобухару Мацусита — 1:50.157

5. Чжоу Гуаньюй — 1:50.190

6. Ник де Врис — 1:50.288

7. Николас Латифи — 1:50.303

8. Джек Эйткен — 1:50.520

9. Никита Мазепин — 1:50.618

10. Мик Шумахер — 1:50.652

...14. Артём Маркелов — 1:51.412

15. Матевос Исаакян — 1:51.522.