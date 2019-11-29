Квят: у меня не возникло в машине проблем, но всегда есть над чем поработать

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят по итогам свободных заездов Гран-при Абу-Даби заявил, что баланс автомобиля в порядке, однако в команде надеются добиться от машины большего.

«День прошёл неплохо, продуктивно. Первая тренировка была, наверное, не слишком важной, но мы отметили для себя несколько ориентиров в плане поведения машины. Вторая сессия была более продуктивной, попробовали несколько вещей с прицелом на завтра», — передаёт слова Даниила Квята корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.

«В целом машина ведёт себя неплохо. После тренировок всегда хочется что-то улучшить. Наверное, нельзя сказать, что была наша лучшая пятница, но в целом всё в порядке, у меня не возникло в машине проблем, хотя всегда есть над чем поработать», — сказал пилот.

Российской гонщик также отметил, что в этом году главное в результате не то, насколько подходит машине трасса, а работа пилота и инженеров с автомобилем.

«Всё зависит от того, насколько хорошо ты чувствуешь машину, насколько хороши настройки. Любая трасса может подойти любому автомобилю — и наоборот. Теперь борьба в середине пелотона очень плотная, и если ты не очень доволен его поведением, это сыграет большую роль, вне зависимости от того, подходит в теории трасса твоей машине или нет», — добавил россиянин.

Во второй сессии свободных заездов Даниил Квят показал девятое время, опередив партнёра по команде и обоих гонщиков «Макларена». Лучшее время осталось за гонщиками «Мерседеса».