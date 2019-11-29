Расселл готов провести Гран-при Абу-Даби

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл дал понять, что физическое состояние позволит ему принять полноценное участие в Гран-при Абу-Даби. Ранее сообщалось, что у британца плохое самочувствие. Существовала вероятность, что этап вместо него проведёт экс-пилот «Уильямса» Сергей Сироткин.
«Ощущения от болида были хорошими, вероятно, лучшими в этом сезоне, но темп всё же был медленным. Условия были сложными, так как нас ждали большие перемены между первой и второй тренировкой. Трасса остывала. В целом, я получал удовольствие и мне было интересно пилотировать. В ходе второй практики я получил кое-какую информацию.
Что касается здоровья, то не сказать, что я хорошо себя чувствовал, но сессия прошла нормально. Со мной всё в порядке и это самое важное", — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».
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