Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Расселл готов провести Гран-при Абу-Даби

Расселл готов провести Гран-при Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл дал понять, что физическое состояние позволит ему принять полноценное участие в Гран-при Абу-Даби. Ранее сообщалось, что у британца плохое самочувствие. Существовала вероятность, что этап вместо него проведёт экс-пилот «Уильямса» Сергей Сироткин.

«Ощущения от болида были хорошими, вероятно, лучшими в этом сезоне, но темп всё же был медленным. Условия были сложными, так как нас ждали большие перемены между первой и второй тренировкой. Трасса остывала. В целом, я получал удовольствие и мне было интересно пилотировать. В ходе второй практики я получил кое-какую информацию.

Что касается здоровья, то не сказать, что я хорошо себя чувствовал, но сессия прошла нормально. Со мной всё в порядке и это самое важное", — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019