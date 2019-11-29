Гасли: короткие отрезки не были идеальны, зато на длинных мы хороши

Пилот команды «Торо Россо» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Абу-Даби, заключительным этапом Формулы-1 сезона-2019. По словам француза, он доволен машиной, однако пока на коротких отрезках не удаётся полностью реализовать потенциал техники.

«Первая тренировка в итоге получилась немного хаотичной, не удалось проехать много кругов. Выехал на новых шинах — появились красные флаги из-за Риккардо. Затем упёрся в Кими, потом был трафик. Зато во второй тренировке мы изменили подход, собрали много информации для анализа. Короткие отрезки не были идеальны, зато на длинных мы очень хороши. В целом, я доволен тем, как прошёл день», — передаёт слова пилота корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Отдельно гонщик прокомментировал эпизод с возгоранием на машине Даниэля Риккардо, из которой в связи с поломкой начало выливаться масло и забрызгало Гасли шлем.

«Это было очень неожиданно. Я видел, что он на быстром круге, и вскоре после того, как он вышел вперёд, двигатель вышел из строя. Я чувствовал дым, но не ожидал, что будет так много масла — и на трассе, и на шлеме. А когда ты ничего не видишь, потому что визор чем-то испачкан, это, конечно, не самая приятная ситуация, — сказал Пьер. — Похожее было в Сингапуре, когда я три круга ехал позади Переса, из машины которого выливалось масло. А у меня кончилась плёнка на визоре. Я пытался втереть его, но стало ещё хуже — я вообще почти не видел».

Также француз отметил высокую деградацию резины на трассе и заявил, что одиннадцатое место в квалификации может быть потенциально более выгодным, чем низкий результат в Q3.

«Деградация резины довольно высокая. Конечно, предпочтительнее стартовать седьмым, но если не получится, то лучше одиннадцатое место и свободный выбор шин на первый отрезок. Да, цель всегда в том, чтобы добиться максимально высокой позиции на старте, но это не конец, если выйти в Q3 не удалось», — сказал Гасли.